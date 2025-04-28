Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард СКА Рыбин: большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина

Экс-форвард СКА Рыбин: большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина
Комментарии

Бывший форвард СКА Максим Рыбин высказался об отъезде российских хоккеистов из КХЛ в НХЛ. Он отметил, что многим игрокам надо идти по пути Александра Никишина.

«Большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина. То есть нужно уезжать в НХЛ только после того, как они полностью сформируются тут и перерастут нашу лигу. Не надо нырять в только что открывшуюся дверь», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее 23-летний защитник расторг контракт со СКА и договорился о переходе в «Каролину Харрикейнз». Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

Материалы по теме
«Каролина» зарегистрировала контракт с Никишиным в НХЛ, защитник может сыграть в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android