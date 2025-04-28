Экс-форвард СКА Рыбин: большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина

Бывший форвард СКА Максим Рыбин высказался об отъезде российских хоккеистов из КХЛ в НХЛ. Он отметил, что многим игрокам надо идти по пути Александра Никишина.

«Большинству игроков КХЛ надо идти по пути Никишина. То есть нужно уезжать в НХЛ только после того, как они полностью сформируются тут и перерастут нашу лигу. Не надо нырять в только что открывшуюся дверь», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Ранее 23-летний защитник расторг контракт со СКА и договорился о переходе в «Каролину Харрикейнз». Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.