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Панарин заявил, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде

Панарин заявил, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил желание сыграть за сборную России на Олимпиаде.

— Меньше года до Олимпийских игр. Ждёте решения по допуску российской сборной?
— Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому я жду этого, мне очень хочется этого. Это одно из мечтаний, — приводит слова Панарина «Спорт-экспресс».

В составе национальной команды нападающий становился обладателем серебряной медали чемпионата мира в 2015 году и двух бронзовых — в 2016 и 2017 годах.

Напомним, сборная России не участвует в международных соревнованиях с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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