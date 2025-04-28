Защитник «Юты» Михаил Сергачёв назвал отличия матчей плей-офф в КХЛ и НХЛ

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, чем отличаются встречи на стадии плей‑офф в НХЛ от КХЛ.

«В НХЛ борьба на каждом отрезке площадки. Неважно, какой матч, кто играет, Макдэвид против «Лос‑Анджелеса» или Кучеров против «Флориды», это всегда борьба за шайбу, за пространство, в целом не так много интересных и красивых моментов происходит на льду во время игр плей‑офф НХЛ.

В КХЛ чуть больше пространства, игроки креативнее подходят к этому. В плей‑офф в НХЛ борьба, но КХЛ смотреть интересно, у игроков немного больше времени для принятия интересных решений», — сказал Сергачёв в эфире «Матч ТВ».

Михаил стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/2025. Сергачёв набрал 53 (15+38) очка, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.