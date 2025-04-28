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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 апреля 2025 года

Сегодня, 28 апреля, прошёл очередной игровой день 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Счёт в парах 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0-1;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1-0.