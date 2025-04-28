Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 28 апреля 2025 года
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Сегодня, 28 апреля, прошёл очередной игровой день 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5) 0:2 Уил – 22:45 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5) 2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5) 3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5) 3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4) 4:3 Глотов (Кэмпфер, Кадейкин) – 53:46 (5x5)
Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).
Счёт в парах 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0-1;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 1-0.
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