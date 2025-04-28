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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 28 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 28 апреля 2025 года
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Сегодня, 28 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 3
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Шварёв (Ковалёв) – 09:04 (5x5)     1:1 Чезганов (Пашин, Орлов) – 22:42 (4x5)     2:1 Кровяков (Замула) – 25:46 (5x5)     2:2 Гончаров – 26:35 (5x5)     3:2 Соколов (Кровяков, Савиков) – 40:55 (5x5)     3:3 Беляев (Шолохов, Медведев) – 45:36 (5x5)     4:3 Соловьёв (Кровяков) – 65:05 (5x5)    

Хоккей. Чемпионат Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0;
«Химик» (Воскресенск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.

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