Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 28 апреля 2025 года

Сегодня, 28 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

В Воскресенске местный «Химик» принимал на своём льду «Югру» из Ханты-Мансийска. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Хоккей. Чемпионат Всероссийской хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 1-0;

«Химик» (Воскресенск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка чемпиона России ведётся до четырёх побед.