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Тренер «Вашингтона» отреагировал на жалобы «Монреаля» на судейство в матче плей-офф

Тренер «Вашингтона» отреагировал на жалобы «Монреаля» на судейство в матче плей-офф
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на жалобы «Монреаль Канадиенс» (2:5) на судейство после четвёртого матча серии плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Это никак не влияет на мои решения и нашу игру. Судьи есть судьи, и я стараюсь вообще не зацикливаться на судействе. Если начать этим заниматься, это будет только вредить делу. Какие-то свистки будут в нашу пользу, какие-то — против нас.

В моменте, конечно, я такой же эмоциональный и страстный, как и любой другой. Это нормально — раздражаться, а потом нужно перезагрузиться и двигаться дальше.

Я всегда считаю, что в итоге всё уравновешивается: получаешь какие-то свистки за себя, какие-то — против. Наша задача — забивать в большинстве и фокусироваться на игре, а не на судействе», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, после встречи голкипер «Монреаля» Якуб Добеш, а также главный тренер клуба Мартен Сан-Луи выразили недовольство работой арбитров.

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