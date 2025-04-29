Тренер «Вашингтона» отреагировал на жалобы «Монреаля» на судейство в матче плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на жалобы «Монреаль Канадиенс» (2:5) на судейство после четвёртого матча серии плей-офф НХЛ.
«Это никак не влияет на мои решения и нашу игру. Судьи есть судьи, и я стараюсь вообще не зацикливаться на судействе. Если начать этим заниматься, это будет только вредить делу. Какие-то свистки будут в нашу пользу, какие-то — против нас.
В моменте, конечно, я такой же эмоциональный и страстный, как и любой другой. Это нормально — раздражаться, а потом нужно перезагрузиться и двигаться дальше.
Я всегда считаю, что в итоге всё уравновешивается: получаешь какие-то свистки за себя, какие-то — против. Наша задача — забивать в большинстве и фокусироваться на игре, а не на судействе», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
Напомним, после встречи голкипер «Монреаля» Якуб Добеш, а также главный тренер клуба Мартен Сан-Луи выразили недовольство работой арбитров.
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