Тренер «Вашингтона» отреагировал на жалобы «Монреаля» на судейство в матче плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на жалобы «Монреаль Канадиенс» (2:5) на судейство после четвёртого матча серии плей-офф НХЛ.

«Это никак не влияет на мои решения и нашу игру. Судьи есть судьи, и я стараюсь вообще не зацикливаться на судействе. Если начать этим заниматься, это будет только вредить делу. Какие-то свистки будут в нашу пользу, какие-то — против нас.

В моменте, конечно, я такой же эмоциональный и страстный, как и любой другой. Это нормально — раздражаться, а потом нужно перезагрузиться и двигаться дальше.

Я всегда считаю, что в итоге всё уравновешивается: получаешь какие-то свистки за себя, какие-то — против. Наша задача — забивать в большинстве и фокусироваться на игре, а не на судействе», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, после встречи голкипер «Монреаля» Якуб Добеш, а также главный тренер клуба Мартен Сан-Луи выразили недовольство работой арбитров.