«Подумал о пасе на Овечкина». Форвард «Вашингтона» — о своём голе в матче с «Монреалем»

Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане высказался о своём голе в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

«Наш защитник сделал великолепную передачу, я даже не знаю точно кто. Строум отлично сыграл, показал выдержку, оставив шайбу мне. Конечно, я подумал о пасе на Овечкина — он ведь классный снайпер. Но решил бросить сам, сделать хороший бросок. Всё получилось. Это была отличная работа всех пятерых на льду», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».