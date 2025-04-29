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«Подумал о пасе на Овечкина». Форвард «Вашингтона» — о своём голе в матче с «Монреалем»

«Подумал о пасе на Овечкина». Форвард «Вашингтона» — о своём голе в матче с «Монреалем»
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Канадский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Эндрю Манджапане высказался о своём голе в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Наш защитник сделал великолепную передачу, я даже не знаю точно кто. Строум отлично сыграл, показал выдержку, оставив шайбу мне. Конечно, я подумал о пасе на Овечкина — он ведь классный снайпер. Но решил бросить сам, сделать хороший бросок. Всё получилось. Это была отличная работа всех пятерых на льду», — приводит слова Манджапане официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».

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