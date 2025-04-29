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Фетисов: украинцы пытались провоцировать Овечкина перед матчем в Канаде

Фетисов: украинцы пытались провоцировать Овечкина перед матчем в Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о провокациях со стороны украинцев в отношении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он звонит, немного осталось до рекорда, играют в Канаде — там украинская лоббистская политическая история очень сильная. Он говорит: «Вячеслав Александрович, приехал на игру, девчонок каких-то нарядили во все эти дела с транспарантами, типа, «убирайся домой». Я говорю: «Ну, ты сейчас у нас посол, посол доброй воли. Терпи, друг мой», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Напомним, 6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897). Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

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