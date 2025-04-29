Сборная Канады разгромила Норвегию со счётом 8:1 в матче юношеского ЧМ-2025

В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Норвегии и Канады. Канадская команда одержала победу со счётом 8:1.

В составе победителей голами отметились Райан Рубрук, Брэйден Кутс (дубль), Алессандро ди Орио, Лев Кацин (дубль), Коул Решни и Китон Верхофф. За Норвегию отличился Миккель Эриксен.

Сборная Канады завершила свои выступления в группе А на первой строчке с 12 очками в четырёх играх. Национальная команда Норвегии заняла последнее, пятое место и не вышла в плей-офф.

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