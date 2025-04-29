Сборная Канады разгромила Норвегию со счётом 8:1 в матче юношеского ЧМ-2025
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В Аллене (США) на стадионе «Кредит Юнион Эвент Центр» прошёл матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными Норвегии и Канады. Канадская команда одержала победу со счётом 8:1.
U18 ЧМ-2025 . Группа A
29 апреля 2025, вторник. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
8 : 1
Норвегия U18
1:0 Рубрук (Несбитт, Гард) – 00:39 (5x5) 2:0 Кутс (Рубрук, Мартин) – 04:24 (5x5) 2:1 Эриксен (Трюгг) – 15:35 (5x5) 3:1 ди Орио (Кутс, Рубрук) – 36:53 (5x5) 4:1 Кацин – 37:36 (5x5) 5:1 Кутс (Рубрук) – 39:45 (5x5) 6:1 Кацин (Мартин) – 40:36 (5x5) 7:1 Решни (Киндел) – 50:14 (4x5) 8:1 Верхофф (Решни, Киндел) – 55:20 (5x4)
В составе победителей голами отметились Райан Рубрук, Брэйден Кутс (дубль), Алессандро ди Орио, Лев Кацин (дубль), Коул Решни и Китон Верхофф. За Норвегию отличился Миккель Эриксен.
Сборная Канады завершила свои выступления в группе А на первой строчке с 12 очками в четырёх играх. Национальная команда Норвегии заняла последнее, пятое место и не вышла в плей-офф.
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