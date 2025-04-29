Никита Кучеров вошёл в топ-100 игроков по количеству матчей в Кубке Стэнли

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвертый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Никита Кучеров, который проводит свой 151-й матч в плей-офф. По этому показателю он обошёл Игоря Ларионова и поднялся на 97-е место.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых сделал четыре результативные передачи. На данный момент счёт 2-1 в пользу «Флориды».