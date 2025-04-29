Никита Кучеров вошёл в топ-100 игроков по количеству матчей в Кубке Стэнли
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит четвертый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2-й период
1 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06 1:1 Чаффи – 32:21 1:2 Чернак – 32:31
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 0:0. В этой встрече принимает участие российский нападающий Никита Кучеров, который проводит свой 151-й матч в плей-офф. По этому показателю он обошёл Игоря Ларионова и поднялся на 97-е место.
В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Кучеров принял участие в четырёх матчах, в которых сделал четыре результативные передачи. На данный момент счёт 2-1 в пользу «Флориды».
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