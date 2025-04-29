«Это подорвало настрой». Тренер «Вашингтона» – о пропущенном голе после удаления Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о разговоре с командой после второго периода в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

«У нас был очень важный разговор в раздевалке. После второго периода мы были выбиты из колеи из-за неудачной игры в большинстве. 5 на 3 — стрессовая ситуация. Мы взяли тайм-аут, но не забили, затем соперник забил в большинстве. Это подорвало настрой команды», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В конце второго периода «Вашингтон» пропустил гол после удаления российского нападающего Александра Овечкина.

После второго периода «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:2, однако в заключительном отрезке столичному клубу удалось перевернуть ход встречи и одержать победу.