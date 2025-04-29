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«Это подорвало настрой». Тренер «Вашингтона» – о пропущенном голе после удаления Овечкина

«Это подорвало настрой». Тренер «Вашингтона» – о пропущенном голе после удаления Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о разговоре с командой после второго периода в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«У нас был очень важный разговор в раздевалке. После второго периода мы были выбиты из колеи из-за неудачной игры в большинстве. 5 на 3 — стрессовая ситуация. Мы взяли тайм-аут, но не забили, затем соперник забил в большинстве. Это подорвало настрой команды», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В конце второго периода «Вашингтон» пропустил гол после удаления российского нападающего Александра Овечкина.

После второго периода «Вашингтон» проигрывал со счётом 1:2, однако в заключительном отрезке столичному клубу удалось перевернуть ход встречи и одержать победу.

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