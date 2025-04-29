Фетисов призвал КХЛ наносить фамилии игроков на джерси кириллицей

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов предложил КХЛ наносить фамилии игроков на джерси кириллицей.

«Давайте сейчас попросим Континентальную хоккейную лигу со следующего сезона фамилии игроков писать русскими буквами. Я думаю, что они нас услышат. И, наверное, ответят официально, почему это не делают», — приводит слова Фетисова Telegram-канал «Mash на спорте».

Сейчас в КХЛ проходят матчи 1/2 финала Кубка Гагарина. В первой паре встречаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев», во второй — челябинский «Трактор» и московское «Динамо».

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