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Форвард «Вашингтона»: когда у тебя такая связь с партнёрами, ты обязан бороться ради них

Форвард «Вашингтона»: когда у тебя такая связь с партнёрами, ты обязан бороться ради них
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о сплочённости команды после четвёртого матча первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы очень сплочённая команда. Когда у тебя такая связь с партнёрами, ты просто обязан бороться до конца ради них», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона». Пятый матч серии состоится 1 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало – 2:00 мск.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Уилсон принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал две результативными передачами.

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