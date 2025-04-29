Форвард «Вашингтона»: когда у тебя такая связь с партнёрами, ты обязан бороться ради них

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о сплочённости команды после четвёртого матча первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:2).

«Мы очень сплочённая команда. Когда у тебя такая связь с партнёрами, ты просто обязан бороться до конца ради них», — приводит слова Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона». Пятый матч серии состоится 1 мая в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало – 2:00 мск.

В нынешнем сезоне Кубка Стэнли Уилсон принял участие в четырёх матчах, в которых забил один гол и сделал две результативными передачами.