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«Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил две шайбы за 11 секунд в конце матча

Завершился четвертый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Тампы» забивали Митчелл Чаффи и Эрик Чернак. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов. Российский нападающий Никита Кучеров не записал на свой счёт результативных действий.

За «Флориду» отличились Антон Лунделль, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Вераге. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Отметим, «Флорида» в конце матча забросила две шайбы за 11 секунд.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды»