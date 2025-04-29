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Флорида – Тампа, результат матча 29 апреля 2025, счет 4:2, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

«Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил две шайбы за 11 секунд в конце матча
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Завершился четвертый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Маршан) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

В составе «Тампы» забивали Митчелл Чаффи и Эрик Чернак. Российский голкипер Андрей Василевский сделал 19 сейвов. Российский нападающий Никита Кучеров не записал на свой счёт результативных действий.

За «Флориду» отличились Антон Лунделль, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Вераге. Российский вратарь Сергей Бобровский отразил 18 бросков. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Отметим, «Флорида» в конце матча забросила две шайбы за 11 секунд.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды»

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