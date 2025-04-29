Тренер «Монреаля» — о матче с «Вашингтоном»: мне больно на это смотреть

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении команды в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ со счётом 2:5.

«Это всё ещё свежо и эмоционально. Команда хорошо сыграла, но мы оказались на неправильной стороне результата. У нас были парни, которые сражались как на войне и вышли из этого с травмами. Как тренеру, мне больно на это смотреть. Но когда сегодня просыпаешься, эмоции становятся на свои места. Я доволен тем, как мы давим на «Кэпиталз», как мы играем против них. Нужно продолжать сохранять правильные намерения и правильное отношение, чтобы продлить серию», — приводит слова Сан-Луи la Presse.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».