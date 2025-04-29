Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Монреаля» — о матче с «Вашингтоном»: мне больно на это смотреть

Тренер «Монреаля» — о матче с «Вашингтоном»: мне больно на это смотреть
Комментарии

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении команды в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ со счётом 2:5.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25     1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp)     2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp)     2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39     2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23     2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21     2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05    

«Это всё ещё свежо и эмоционально. Команда хорошо сыграла, но мы оказались на неправильной стороне результата. У нас были парни, которые сражались как на войне и вышли из этого с травмами. Как тренеру, мне больно на это смотреть. Но когда сегодня просыпаешься, эмоции становятся на свои места. Я доволен тем, как мы давим на «Кэпиталз», как мы играем против них. Нужно продолжать сохранять правильные намерения и правильное отношение, чтобы продлить серию», — приводит слова Сан-Луи la Presse.

На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».

Материалы по теме
Главный тренер «Монреаля» выразил недовольство судейством в матче с «Вашингтоном»
Календарь плей-офф НХЛ
Сетка плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android