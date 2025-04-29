Тренер «Монреаля» — о матче с «Вашингтоном»: мне больно на это смотреть
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался о поражении команды в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ со счётом 2:5.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 01:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Бовиллье) – 21:25 1:1 Слафковски (Демидов, Хатсон) – 30:33 (pp) 2:1 Кофилд (Хатсон, Демидов) – 38:32 (pp) 2:2 Дьюхейм (Чикран, ван Римсдайк) – 46:39 2:3 Манджапане (Строум, ван Римсдайк) – 56:23 2:4 Дьюхейм (Дауд) – 57:21 2:5 Уилсон (Макмайкл) – 59:05
«Это всё ещё свежо и эмоционально. Команда хорошо сыграла, но мы оказались на неправильной стороне результата. У нас были парни, которые сражались как на войне и вышли из этого с травмами. Как тренеру, мне больно на это смотреть. Но когда сегодня просыпаешься, эмоции становятся на свои места. Я доволен тем, как мы давим на «Кэпиталз», как мы играем против них. Нужно продолжать сохранять правильные намерения и правильное отношение, чтобы продлить серию», — приводит слова Сан-Луи la Presse.
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Вашингтона».
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