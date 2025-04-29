Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» высмеяла «Тампу» после волевой победы, обыграв забавный момент с Леброном

«Флорида» высмеяла «Тампу» после волевой победы, обыграв забавный момент с Леброном
Комментарии

Пресс-служба «Флориды Пантерз» выложила мем с звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после победы в третьем матче первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Маршан) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

После двух периодов «Флорида» проигрывала «Тампе» со счётом 2:1, но во время последних 20 минут команда смогла отыграться и победить в матче. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил две шайбы (2:2, 3:2) за 11 секунд.

Фото: Соцсети «Флориды»

Напомним, счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Флориды». Таким образом, пятый матч между командами состоится уже 30 апреля в Тампе, начало встречи в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Что сделала «Флорида»?! Перевернула игру за 11 секунд, «Тампа» на грани вылета!
Видео
Что сделала «Флорида»?! Перевернула игру за 11 секунд, «Тампа» на грани вылета!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android