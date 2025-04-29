«Флорида» высмеяла «Тампу» после волевой победы, обыграв забавный момент с Леброном

Пресс-служба «Флориды Пантерз» выложила мем с звёздным форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после победы в третьем матче первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).

После двух периодов «Флорида» проигрывала «Тампе» со счётом 2:1, но во время последних 20 минут команда смогла отыграться и победить в матче. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил две шайбы (2:2, 3:2) за 11 секунд.

Фото: Соцсети «Флориды»

Напомним, счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Флориды». Таким образом, пятый матч между командами состоится уже 30 апреля в Тампе, начало встречи в 23:00 по московскому времени.