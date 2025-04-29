Игроки «Флориды» в матче с «Тампой» установили невероятный рекорд Кубка Стэнли всех времён
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06 1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21 1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32 2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13 3:2 Джонс (Лунделль, Маршан) – 56:24 4:2 Вераге (Барков) – 58:20
Хоккеисты хозяев уступали в счёте по ходу третьего периода (1:2), однако сумели перевернуть игру, забросив две шайбы за 11 секунд. Сначала у «пантер» отличился Аарон Экблад, а затем Сет Джонс. Оба хоккеиста являются защитниками. Таким образом, этот случай стал первым в истории Кубка Стэнли, когда защитники одной команды забили с таким коротким промежутком времени между собой.
Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».
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