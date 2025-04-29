Игроки «Флориды» в матче с «Тампой» установили невероятный рекорд Кубка Стэнли всех времён

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Хоккеисты хозяев уступали в счёте по ходу третьего периода (1:2), однако сумели перевернуть игру, забросив две шайбы за 11 секунд. Сначала у «пантер» отличился Аарон Экблад, а затем Сет Джонс. Оба хоккеиста являются защитниками. Таким образом, этот случай стал первым в истории Кубка Стэнли, когда защитники одной команды забили с таким коротким промежутком времени между собой.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».

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