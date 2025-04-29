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Хоккеисты «Тампы» установили клубный рекорд Кубка Стэнли всех времён

Хоккеисты «Тампы» установили клубный рекорд Кубка Стэнли всех времён
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Гости в данной встрече смогли установить клубный рекорд.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Куликов) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

Первая и вторая шайбы «Тампы» пришлись на второй период и были заброшены с разницей в 11 секунд. Сначала в составе гостей отличился Митчелл Чаффи, а затем Эрик Чернак. Таким образом, это новый рекорд клуба в Кубке Стэнли. Никогда ранее хоккеисты «Тампы» не забивали два гола с такой короткой разницей во времени между ними.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды».

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