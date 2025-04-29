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Видео мощного камбэка «Флориды» в матче с «Тампой» с двумя голами за 11 секунд

Видео мощного камбэка «Флориды» в матче с «Тампой» с двумя голами за 11 секунд
Аудио-версия:
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Хоккеисты хозяев сумели перевернуть игру в третьем периоде, совершив камбэк.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Маршан) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

Игроки «пантер» уступали в счёте по ходу третьего периода (1:2), однако сумели перевернуть игру, забросив две шайбы за 11 секунд. Сначала у «пантер» отличился Аарон Экблад, а затем Сет Джонс.

ВИДЕО камбэка.

После двух быстрых голов «Флорида» через две минуты забросила четвёртую шайбу в ворота своих соперников, установив окончательный счёт. Отметим, Экблад и Джонс являются защитниками, они установили новый рекорд плей-офф НХЛ. Никогда ранее защитники одного клуба не забивали шайбы с таким коротким промежутком времени между собой.

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