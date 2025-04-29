Видео мощного камбэка «Флориды» в матче с «Тампой» с двумя голами за 11 секунд

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Хоккеисты хозяев сумели перевернуть игру в третьем периоде, совершив камбэк.

Игроки «пантер» уступали в счёте по ходу третьего периода (1:2), однако сумели перевернуть игру, забросив две шайбы за 11 секунд. Сначала у «пантер» отличился Аарон Экблад, а затем Сет Джонс.

ВИДЕО камбэка.

После двух быстрых голов «Флорида» через две минуты забросила четвёртую шайбу в ворота своих соперников, установив окончательный счёт. Отметим, Экблад и Джонс являются защитниками, они установили новый рекорд плей-офф НХЛ. Никогда ранее защитники одного клуба не забивали шайбы с таким коротким промежутком времени между собой.

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