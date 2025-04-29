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Тренер «Тампы» Джон Купер отреагировал на упущенную победу в матче с «Флоридой»

Тренер «Тампы» Джон Купер отреагировал на упущенную победу в матче с «Флоридой»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер отреагировал на поражение своего клуба в четвёртом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:4).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Куликов) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

«Тяжело проиграть первые два матча дома, поэтому нас ждут огромные трудности. За 115 минут мы прошли все возможные испытания. У нас были только тяжёлые 11 секунд в конце игры. Это досадно. Мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть обе встречи, но немного не хватило», — приводит слова Купера официальный сайт клуба.

Напомним, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами состоится 30 апреля. Начало — в 23:00 мск. В случае поражения «Тампа» покинет плей-офф.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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