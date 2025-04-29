Камбэк «Флориды» в КС, игра «Барселона» — «Интер» под угрозой срыва. Главное к утру
Хоккеисты «Флориды Пантерз» совершили невероятный камбэк, перевернув за 11 секунд игру Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», и выиграли матч, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» может быть перенесена из-за чрезвычайного положения в Испании, «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Тампа» проиграла «Флориде», Василевский пропустил две шайбы за 11 секунд в конце матча.
- Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ могут перенести из-за чрезвычайного положения в Испании.
- Хаби Алонсо в шаге от достижения полного соглашения с «Реалом» — Маттео Моретто.
- «Кливленд» обыграл «Майами» в четвёртом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф НБА.
- Стал известен возможный новый клуб Поля Погба. Стороны уже ведут переговоры.
- Игроки «Флориды» в матче с «Тампой» установили невероятный рекорд Кубка Стэнли всех времён.
- Хоккеисты «Тампы» установили клубный рекорд Кубка Стэнли всех времён.
- ЦСКА победил «Пари НН» с разницей в 31 очко и вышел в полуфинал Единой лиги.
- Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии — Фабрицио Романо.
- Два очка Дадонова и Любушкина помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» и повести в серии.
- 44 очка Батлера и Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» и увеличить счёт в серии.
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