Камбэк «Флориды» в КС, игра «Барселона» — «Интер» под угрозой срыва. Главное к утру

Хоккеисты «Флориды Пантерз» совершили невероятный камбэк, перевернув за 11 секунд игру Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», и выиграли матч, первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» может быть перенесена из-за чрезвычайного положения в Испании, «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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