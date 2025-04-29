Два очка Дадонова и Любушкина помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» и повести в серии

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Уайатт Джонстон, оформивший в этой встрече дубль, и Мэйсон Марчмент, защитник Томас Харли, финский нападающий Микко Рантанен. На счету россиян Евгения Дадонова и Ильи Любушкина результативные передачи.
У «Колорадо» забитыми голами отметились финский нападающий Арттури Лехконен и звёздный канадский форвард Натан Маккиннон, сделавший в этой встрече также передачу.
Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Денвере.
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