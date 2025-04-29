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Два очка Дадонова и Любушкина помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» и повести в серии

Два очка Дадонова и Любушкина помогли «Далласу» обыграть «Колорадо» и повести в серии
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В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Джонстон (Дадонов, Сеси) – 00:09     2:0 Харли (Джонстон) – 19:15     3:0 Рантанен (Хинц, Любушкин) – 21:12     3:1 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 32:11     3:2 Маккиннон (Тэйвз, Нечас) – 34:38     4:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 36:48 (pp)     5:2 Марчмент (Петрович, Сегин) – 38:32     6:2 Хинц (Рантанен) – 57:55    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Уайатт Джонстон, оформивший в этой встрече дубль, и Мэйсон Марчмент, защитник Томас Харли, финский нападающий Микко Рантанен. На счету россиян Евгения Дадонова и Ильи Любушкина результативные передачи.

У «Колорадо» забитыми голами отметились финский нападающий Арттури Лехконен и звёздный канадский форвард Натан Маккиннон, сделавший в этой встрече также передачу.

Следующий матч между командами пройдёт 1 мая в Денвере.

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