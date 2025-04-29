Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 29 апреля 2025 года

29 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-2;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 3-2;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-2;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 2-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-3;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-1;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 3-1;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 3-1.