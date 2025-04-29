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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 29 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 29 апреля 2025 года
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29 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Куликов) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Джонстон (Дадонов, Сеси) – 00:09     2:0 Харли (Джонстон) – 19:15     3:0 Рантанен (Хинц, Любушкин) – 21:12     3:1 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 32:11     3:2 Маккиннон (Тэйвз, Нечас) – 34:38     4:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 36:48 (pp)     5:2 Марчмент (Петрович, Сегин) – 38:32     6:2 Хинц (Рантанен) – 57:55    

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 2-2;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 3-2;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-2;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 2-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-3;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 3-1;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 3-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 3-1.

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