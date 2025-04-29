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Андрей Василевский обошёл Драйдена по количеству проведённых матчей Кубка Стэнли подряд

Андрей Василевский обошёл Драйдена по количеству проведённых матчей Кубка Стэнли подряд
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Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу «пантер».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 29:06     1:1 Чаффи (Лиллеберг, Пербикс) – 32:21     1:2 Чернак (Гюнцель) – 32:32     2:2 Экблад (Райнхарт) – 56:13     3:2 Джонс (Лунделль, Куликов) – 56:24     4:2 Вераге (Барков) – 58:20    

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский вышел в старте матча Кубка Стэнли в 113-й раз подряд и занимает пятое место в истории НХЛ, обойдя Кена Драйдена. Отметим, что больше российского голкипера матчей в плей-офф НХЛ подряд имеют Мартин Бродо (194), Патрик Руа (137), Хенрик Лундквист (129) и Кёртис Джозеф (116).

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