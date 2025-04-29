Андрей Василевский обошёл Драйдена по количеству проведённых матчей Кубка Стэнли подряд

Завершился четвёртый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-1 в пользу «пантер».

Российский вратарь «молний» Андрей Василевский вышел в старте матча Кубка Стэнли в 113-й раз подряд и занимает пятое место в истории НХЛ, обойдя Кена Драйдена. Отметим, что больше российского голкипера матчей в плей-офф НХЛ подряд имеют Мартин Бродо (194), Патрик Руа (137), Хенрик Лундквист (129) и Кёртис Джозеф (116).