Форвард «Далласа» Джонстон забил пятый по скорости гол с начала игры в Кубке Стэнли
Поделиться
Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон во встрече серии Кубка Стэнли — 2025 с «Колорадо Эвеланш» забил пятый по скорости гол с начала игры в истории плей-офф НХЛ. Чтобы открыть счёт в матче, форварду понадобилось девять секунд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Быстрее Джонстона в Кубке Стэнли забивали Дон Козак (шесть секунд), Терри Мюррей и Боб Гейни (семь секунд), Стэн Смил (восемь секунд).
В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
29 апреля 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Джонстон (Дадонов, Сеси) – 00:09 2:0 Харли (Джонстон) – 19:15 3:0 Рантанен (Хинц, Любушкин) – 21:12 3:1 Лехконен (Нечас, Маккиннон) – 32:11 3:2 Маккиннон (Тэйвз, Нечас) – 34:38 4:2 Джонстон (Дюшейн, Рантанен) – 36:48 (pp) 5:2 Марчмент (Петрович, Сегин) – 38:32 6:2 Хинц (Рантанен) – 57:55
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
08:00
-
07:29
-
06:50
-
06:32
-
06:00
-
05:59
-
04:54
-
04:45
-
04:21
-
03:57
-
03:07
-
02:47
-
02:43
-
02:10
-
01:56
-
01:44
-
01:22
- 28 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:27
-
23:03
-
22:51
-
22:24
-
22:03
-
21:33
-
21:24
-
20:59
-
20:55