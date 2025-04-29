Форвард «Далласа» Джонстон забил пятый по скорости гол с начала игры в Кубке Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон во встрече серии Кубка Стэнли — 2025 с «Колорадо Эвеланш» забил пятый по скорости гол с начала игры в истории плей-офф НХЛ. Чтобы открыть счёт в матче, форварду понадобилось девять секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Быстрее Джонстона в Кубке Стэнли забивали Дон Козак (шесть секунд), Терри Мюррей и Боб Гейни (семь секунд), Стэн Смил (восемь секунд).

В ночь с 28 на 29 апреля завершился пятый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-2 в пользу хозяев льда.