Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 29 апреля 2025 года

Сегодня, 29 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу уфимского клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.

* при необходимости.