Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 29 апреля 2025 года
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Сегодня, 29 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000» пройдёт второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Игра начнётся в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу уфимского клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
29 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3).
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 1, 3, 5*, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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