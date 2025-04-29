Рябыкин: «Локомотив» не заберёт Кубок Гагарина? Не удивлюсь

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о перспективах «Локомотива» в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (0-1).

— В прошлом году «Локомотив» не дожал, а в этом году ему пророчат победу. Удивитесь ли вы, если вдруг не их будет кубок?

— Честно? Нет, не удивлюсь. В том году им тоже все кубок пророчили, а 0−4 в финале — никто такого не ожидал. Против «Локомотива» одна система: играть в яркий и нестандартный хоккей. Как играла в том году «Магнитка», забивая, реализовывая все свои моменты — это очень важно. Если ярославцы не будут реализовывать моменты, тогда есть возможность бороться с «Локомотивом».

— Как серия «Локомотива» с «Салаватом» будет продолжаться?

— Ну, Уфа взяла первый матч. Для них здорово. Не знаю, посмотрим. Я думаю, что всё равно «Локомотив» в этой серии сыграет сейчас лучше, — сказал Рябыкин.