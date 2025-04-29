Н. Коваленко: в НХЛ ни одна команда не играет, как «Торпедо» Ларионова

Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко заявил, что не видел в Национальной хоккейной лиге команду, похожую по стилю на «Торпедо» при руководстве Игоря Ларионова, который покинул клуб 4 апреля 2025 года.

«Тот хоккей, в который мы два года подряд играли в «Торпедо», я не увидел в НХЛ. Ни у одной команды. Это другая лига, другие игроки, другие скорости. Но получилось, что я не к тому готовился. Хотя, мне кажется, везде можно стараться показывать свой хоккей. Но при этом есть нюансы и требования. И это не плохо. Если такой хоккей приносит результат, то как это может быть плохо. Но если мы говорим про развитие игрока, то, наверное, это не очень», — приводит слова Коваленко «ВсеПроСпорт».