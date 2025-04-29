Болельщики «Каролины» забросали кепками газон у дома Свечникова после хет-трика форварда
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Болельщики «Каролины Харрикейнз» забросали кепками газон у дома российского нападающего Андрея Свечникова после хет-трика форварда во встрече Кубка Стэнли — 2025 с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2, 3-1).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Бёрнс, Блейк) – 00:52 0:2 Славин – 09:47 0:3 Свечников (Джарвис, Ахо) – 20:42 (pp) 1:3 Хишир (Палат, Майер) – 22:45 2:3 Майер – 27:34 2:4 Бёрнс – 54:14 2:5 Свечников (Блейк, Ахо) – 56:43
Фото: NewsObserver
«Невероятно, просто невероятно. У меня хорошие соседи. Я видел кепки, но не собирал их, я ещё дремал», — приводит слова Свечникова NewsObserver.
Отметим, что Андрей Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Ранее Свечникову удалось оформить хет-трик во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.
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