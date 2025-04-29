Болельщики «Каролины» забросали кепками газон у дома Свечникова после хет-трика форварда

Болельщики «Каролины Харрикейнз» забросали кепками газон у дома российского нападающего Андрея Свечникова после хет-трика форварда во встрече Кубка Стэнли — 2025 с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2, 3-1).

Фото: NewsObserver

«Невероятно, просто невероятно. У меня хорошие соседи. Я видел кепки, но не собирал их, я ещё дремал», — приводит слова Свечникова NewsObserver.

Отметим, что Андрей Свечников стал пятым хоккеистом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось оформить два хет-трика в плей-офф в рамках одного клуба. Ранее Свечникову удалось оформить хет-трик во втором матче первого раунда плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2019/2020.