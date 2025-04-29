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Игрок СКА ответил на вопрос, помешает ли Демидову сравнение с Овечкиным

Игрок СКА ответил на вопрос, помешает ли Демидову сравнение с Овечкиным
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Нападающий СКА Павел Дедунов отреагировал на сравнение форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Возможно, сравнение с Овечкиным где-то и мешает, потому что когда много шумихи в прессе, начинаешь, может, психологически где-то на это обращать внимание. Поэтому, может быть, где-то абстрагироваться ему от этого стоит, не читать новости», — приводит слова Дедунова «Советский спорт».

Напомним, Демидов стал первым игроком до 21 года в истории «Монреаль Канадиенс», набравшим несколько очков в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Также Иван стал первым хоккеистом из «Канадиенс» до 21 года, набравшим очко в Кубке Стэнли, после Алекса Гальченюка.

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