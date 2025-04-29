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Давыдов: результативная ошибка третьих лиц — обязательная программа этого плей-офф КХЛ

Давыдов: результативная ошибка третьих лиц — обязательная программа этого плей-офф КХЛ
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Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Виталий Давыдов высказался о поражении московского «Динамо» от «Трактора» в первом матче серии Кубка Гагарина (3:4, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5)     0:2 Уил – 22:45 (5x5)     1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5)     2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5)     3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5)     3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4)     4:3 Глотов (Кэмпфер, Кадейкин) – 53:46 (5x5)    

«Я вам скажу, неприятное поражение. Спокойно выигрывали — 2:0, соперник в основном возил тачку — и вдруг во второй половине игры всё перевернулось! Не люблю такие поражения — в казалось бы выигранных матчах. Они бьют по команде.

В этом сезоне уже устал обсуждать судейство, всё равно ничего не меняется. Хотя была надежда, что хотя бы к плей-офф наш судейский корпус соберётся.

Ну ведь все видели первый ответный гол «Трактора». Грубый удар локтем в голову Пакетта у ворот Челябинска — и молчок. Тут же идёт контратака на наши ворота — и гол как раз с позиции Пакетта. В очередной раз видим, что результативная ошибка третьих лиц — обязательная программа этого плей-офф. Ведь именно этот гол переломил ход матча. Одно дело — 2:0, другое — 2:1, ты уже пробил вратаря, на твоей стороне психология, тем более на родной арене», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

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