Давыдов: результативная ошибка третьих лиц — обязательная программа этого плей-офф КХЛ

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Виталий Давыдов высказался о поражении московского «Динамо» от «Трактора» в первом матче серии Кубка Гагарина (3:4, 0-1).
«Я вам скажу, неприятное поражение. Спокойно выигрывали — 2:0, соперник в основном возил тачку — и вдруг во второй половине игры всё перевернулось! Не люблю такие поражения — в казалось бы выигранных матчах. Они бьют по команде.
В этом сезоне уже устал обсуждать судейство, всё равно ничего не меняется. Хотя была надежда, что хотя бы к плей-офф наш судейский корпус соберётся.
Ну ведь все видели первый ответный гол «Трактора». Грубый удар локтем в голову Пакетта у ворот Челябинска — и молчок. Тут же идёт контратака на наши ворота — и гол как раз с позиции Пакетта. В очередной раз видим, что результативная ошибка третьих лиц — обязательная программа этого плей-офф. Ведь именно этот гол переломил ход матча. Одно дело — 2:0, другое — 2:1, ты уже пробил вратаря, на твоей стороне психология, тем более на родной арене», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.
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