Экс-форвард СКА назвал игрока «Локомотива», который может стать звездой российского хоккея

Бывший форвард СКА Максим Рыбин считает, что нападающий «Локомотива» Даниил Бут может стать звездой российского хоккея.

«Даниил Бут — потенциальная звезда для российского хоккея. Он может заинтересовать клубы НХЛ, это классный игрок. Сейчас он ещё наберёт физическую массу, тем более за ним с лавки смотрит отец. Бут играет очень прилично, так что из состава «Локомотива» он главный претендент на отъезд в НХЛ», — приводит слова Рыбина LiveResult.

В нынешнем Кубке Гагарина 20-летний Бут провёл девять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко. В регулярке Даниил сыграл 57 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач.