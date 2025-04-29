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Борис Михайлов рассказал, что украинцы провоцировали его в Канаде

Борис Михайлов рассказал, что украинцы провоцировали его в Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал тот факт, что нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина провоцировали украинцы в Канаде.

«Те украинцы, которые во время и после войны уехали в Канаду, всегда относятся к нам враждебно. Я ещё играл, а они устраивали нам коридоры. Поэтому ничего нового я не услышал.

Александр — молодец со всех сторон. Как всегда, он проявил человеческую выдержку, это не повлияло на его игру и мастерство. Я его немного знаю, он выдержанный молодой человек. Они бы хотели, чтобы он ответил. Он этого не сделал, и их ещё больше от этого злоба берёт. Поэтому я считаю, что он поступил по-мужски, по-спортивному, по-человечески, не дал этой гнили ни секунды удовольствия», — приводит слова Михайлова ТАСС.

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