Андрей Разин отреагировал на слухи о возможном уходе из «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на слухи о возможном уходе из магнитогорского клуба.

— В прессе промелькнули заголовки, что вы можете покинуть «Металлург».

— Я не могу комментировать мнение прессы или мнение каких‑то отдельных специалистов. Я работаю в «Металлурге». Это всё, что я могу сказать, — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4). Напомним, 24 апреля 2025 года «Металлург» покинул помощник Андрея Разина тренер Алексей Симаков.