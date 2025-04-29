Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Разин отреагировал на слухи о возможном уходе из «Металлурга»

Андрей Разин отреагировал на слухи о возможном уходе из «Металлурга»
Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин отреагировал на слухи о возможном уходе из магнитогорского клуба.

— В прессе промелькнули заголовки, что вы можете покинуть «Металлург».
— Я не могу комментировать мнение прессы или мнение каких‑то отдельных специалистов. Я работаю в «Металлурге». Это всё, что я могу сказать, — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне КХЛ магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4). Напомним, 24 апреля 2025 года «Металлург» покинул помощник Андрея Разина тренер Алексей Симаков.

Материалы по теме
Говорят, «Металлург» думает об увольнении Разина. Это решение станет абсурдом
Говорят, «Металлург» думает об увольнении Разина. Это решение станет абсурдом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android