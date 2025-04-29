Генменеджер «Питтсбурга» ответил, беспокоит ли его будущее Кросби после ухода Салливана

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас коротко ответил на вопрос, беспокоит ли его будущее капитана Сидни Кросби после ухода главного тренера Майка Салливана.

— Беспокоит ли вас то, что Сидни Кросби может покинуть команду из-за его близких отношений с Майком Салливаном?

— Нет, — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, «Питтсбург» объявил об уходе главного тренера Салливана вчера, 28 апреля. Салливану 57 лет, он возглавлял «Питтсбург» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

В минувшей регулярке «пингвины» заняли 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.