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Генменеджер «Питтсбурга» ответил, беспокоит ли его будущее Кросби после ухода Салливана

Генменеджер «Питтсбурга» ответил, беспокоит ли его будущее Кросби после ухода Салливана
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас коротко ответил на вопрос, беспокоит ли его будущее капитана Сидни Кросби после ухода главного тренера Майка Салливана.

— Беспокоит ли вас то, что Сидни Кросби может покинуть команду из-за его близких отношений с Майком Салливаном?
— Нет, — приводит слова Дубаса пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, «Питтсбург» объявил об уходе главного тренера Салливана вчера, 28 апреля. Салливану 57 лет, он возглавлял «Питтсбург» с 2015 года. Под руководством американца команда дважды выиграла Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

В минувшей регулярке «пингвины» заняли 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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