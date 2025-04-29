Крикунов: игроки «Трактора» на тракторе проехались по «Динамо» в третьем периоде
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал итоги первого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 «Трактор» — «Динамо» (4:3, 1-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5) 0:2 Уил – 22:45 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5) 2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5) 3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5) 3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4) 4:3 Глотов (Кэмпфер, Кадейкин) – 53:46 (5x5)
«С «Трактором» нельзя расслабляться. Челябинск умеет отыгрываться, его игроки просыпаются к третьему периоду. Два периода они играют ни шатко ни валко, а потом добавляют — и дело начинает идти. В третьем периоде хоккеистам «Динамо» надо быть сконцентрированными. А они успокоились, посчитав, что дело сделано. В итоге игроки «Трактора» на тракторе проехались по «Динамо» в третьем периоде. Не спеша», — приводит слова Крикунова LiveResult.
Комментарии
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