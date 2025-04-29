Крикунов: игроки «Трактора» на тракторе проехались по «Динамо» в третьем периоде

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал итоги первого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 «Трактор» — «Динамо» (4:3, 1-0).

«С «Трактором» нельзя расслабляться. Челябинск умеет отыгрываться, его игроки просыпаются к третьему периоду. Два периода они играют ни шатко ни валко, а потом добавляют — и дело начинает идти. В третьем периоде хоккеистам «Динамо» надо быть сконцентрированными. А они успокоились, посчитав, что дело сделано. В итоге игроки «Трактора» на тракторе проехались по «Динамо» в третьем периоде. Не спеша», — приводит слова Крикунова LiveResult.