Главный тренер Беларуси Квартальнов высказался о сборных «Россия 25» и Казахстана

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от матчей с командами «Россия 25» и Казахстана в рамках майского тура.

– Видели ростер сборной России?

– Очень серьёзный, хороший ростер: очень много опытных ребят, молодёжь перспективная. Миллион раз говорю, счёт в начале игры 0:0.

– Сборная Казахстана на чемпионате мира играет. Нам важно показать, что мы готовы, что мы конкурентоспособны и хотим играть на международной арене?

– У нас игра первая со сборной России, она будет важная. Потом придёт момент. Мы прилетим 1-го числа, посмотрим этих соперников, будет какое-то представление. Но я согласен – Казахстан готовится к чемпионату мира. Тоже хотят побеждать. Психологически хорошо подойти к чемпионату мира. Наша задача – сыграть хорошо, развивать молодёжь и дать результат.

– У вас ещё остался после такого тяжёлого сезона хоккейный азарт?

– Нормально всё, работаем. Это всегда интересно. Сборная – это флаг, этот герб, эта страна. Очень мотивирует, как и ребят, так и тренеров, — приводит слова Квартальнова Федерация хоккея Республики Беларусь.