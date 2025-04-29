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Дедунов — о Кузнецове: много негатива? Это половину правды, половину неправды, как есть

Дедунов — о Кузнецове: много негатива? Это половину правды, половину неправды, как есть
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Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал уход форварда Евгения Кузнецова из армейского клуба.

«Одноклубник он хороший. Он весёлый парень, всегда сердце команды, только позитив у него был. А то, что получилось, не получилось, это уже другие люди оценят. Много негатива? Ну, опять же, пресса – это половину правды, половину неправды. То есть как бы 50 на 50 можно делить. Ну как есть. У него сейчас новый этап в жизни, где он должен будет найти команду. Думаю, он её найдёт и у него всё сложится», — приводит слова Дедунова «Советский спорт».

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.

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