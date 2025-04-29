Дедунов — о Кузнецове: много негатива? Это половину правды, половину неправды, как есть

Нападающий СКА Павел Дедунов прокомментировал уход форварда Евгения Кузнецова из армейского клуба.

«Одноклубник он хороший. Он весёлый парень, всегда сердце команды, только позитив у него был. А то, что получилось, не получилось, это уже другие люди оценят. Много негатива? Ну, опять же, пресса – это половину правды, половину неправды. То есть как бы 50 на 50 можно делить. Ну как есть. У него сейчас новый этап в жизни, где он должен будет найти команду. Думаю, он её найдёт и у него всё сложится», — приводит слова Дедунова «Советский спорт».

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести встречах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка.