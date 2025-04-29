Бенуа Гру — лидер Кубка Гагарина за всю историю по проценту отыгрышей с «-2» в матче

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру является лидером Кубка Гагарина за всю историю по проценту отыгрышей с «-2» в матче. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Процент таких матчей у специалиста составляет 51,1%. Вторую строчку занимает Сергей Фёдоров (31,2%), третий — Олег Знарок (29,6%). Отметим, что у Гру только лишь 12 матчей в Кубке Гагарина.

Фото: КХЛ

Вчера, 28 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 и повели в серии 1-0. Челябинский клуб отыгрался со счёта 0:2.