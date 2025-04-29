Бенуа Гру — лидер Кубка Гагарина за всю историю по проценту отыгрышей с «-2» в матче
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру является лидером Кубка Гагарина за всю историю по проценту отыгрышей с «-2» в матче. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Процент таких матчей у специалиста составляет 51,1%. Вторую строчку занимает Сергей Фёдоров (31,2%), третий — Олег Знарок (29,6%). Отметим, что у Гру только лишь 12 матчей в Кубке Гагарина.
Фото: КХЛ
Вчера, 28 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 и повели в серии 1-0. Челябинский клуб отыгрался со счёта 0:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Кудрявцев, Сергеев) – 13:34 (5x5) 0:2 Уил – 22:45 (5x5) 1:2 Дер-Аргучинцев (Шабанов, Телегин) – 37:25 (5x5) 2:2 Кадейкин (Дэй) – 46:21 (5x5) 3:2 Робинсон (Светлаков, Блажиевский) – 48:04 (5x5) 3:3 Пыленков (Гусев) – 50:01 (5x4) 4:3 Глотов (Кэмпфер, Кадейкин) – 53:46 (5x5)
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