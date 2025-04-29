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ХК ЦСКА прекратит сотрудничество со всем тренерским штабом команды

ХК ЦСКА прекратит сотрудничество со всем тренерским штабом команды
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Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА прекратит сотрудничество со всем тренерским штабом команды с 30 апреля 2025 года.

Будет прекращено сотрудничество со всем тренерским штабом команды во главе с Ильёй Воробьёвым в связи с невыполнением задачи на сезон-2024/2025. Напомним, армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии.

В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в сезоне-2022/2023 под руководством специалиста Сергея Фёдорова.

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