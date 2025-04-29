ХК ЦСКА объявил об уходе тренерского штаба команды

Пресс-служба ХК ЦСКА объявила об уходе тренерского штаба команды во главе с Ильёй Воробьёвым. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«В связи с невыполнением задачи, поставленной перед основной командой ЦСКА на сезон-2024/2025 чемпионата Континентальной хоккейной лиги, принято решение о прекращении сотрудничества с тренерским штабом. О новых кадровых назначениях будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит тренеров за работу», — сказано в сообщении команды.

Армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.