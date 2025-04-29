«Меня это очень удивило». Николай Коваленко — об увольнении Ларионова из «Торпедо»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Николай Коваленко прокомментировал увольнение Игоря Ларионова с поста главного тренера «Торпедо».

— Были удивлены, что Игоря Ларионова уволили из «Торпедо»?

— Да, меня это очень удивило.

— Поддерживаете с ним контакт?

— Не сказал бы, что мы общаемся. Но у меня всегда к нему останется уважительное отношение. Не знаю, что произошло в «Торпедо», нужно понимать кухню изнутри, чтобы понимать почему и как, — приводит слова Коваленко «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».