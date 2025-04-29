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Жлоба: главный тренер «Металлурга» Андрей Разин продолжит работу в клубе

Жлоба: главный тренер «Металлурга» Андрей Разин продолжит работу в клубе
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин продолжит работу в команде и в следующем сезоне.

«Есть над чем работать тренерскому штабу. У Андрея Владимировича [Разина] контракт, продолжаем работу в следующем сезоне», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4). Напомним, 24 апреля 2025 года «Металлург» покинул помощник Андрея Разина тренер Алексей Симаков.

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