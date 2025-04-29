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Директор «Металлурга» подвёл итоги сезона для магнитогорского клуба

Директор «Металлурга» подвёл итоги сезона для магнитогорского клуба
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба подвёл итоги сезона для магнитогорского клуба. Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4).

«Ожидаемо заходили в сезон тяжело, несколько игроков были травмированы – Канцеров, Зернов, Юров. Летом потеряли Вовченко, до нового года потеряли Ерёменко. В декабре к нам присоединились несколько новобранцев, но не все зашли в состав. Джозефс и Камалов добавили вариативности. После нового года начали выправлять свои позиции. В конце регулярного чемпионата не хватило трёх очков, чтобы выйти на второе место Востока и получить другой календарь на плей-офф. Что случилось, то случилось, соперников не выбираем. К сожалению, проиграли. Вылет в первом раунде для «Металлурга» – всегда провал. Поэтому поставили себе оценку неудовлетворительно. Но по самоотдаче вопросов не было, это позволило уйти с 0-3. Парни продолжали бороться, смогли взять две игры, но этого оказалось недостаточно, чтобы пройти в следующий раунд», — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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