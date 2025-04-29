Бирюков — о Набокове: ситуация непростая, делаем всё возможное, чтобы он остался

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о селекционной работе клуба и рассказал о ситуации с вратарём Ильёй Набоковым.

– Насколько можно было ещё укрепиться на рынке?

– Варианты были, до последнего надеялись, что ещё один вариант провернётся. Ту команду, которая выиграла кубок, неправильно и нечестно по отношению к игрокам менять очень сильно. Очень много парней впервые выиграли кубок. Сезон был непростым, были травмы. Для игроков, тем более молодых, важно прочувствовать это на себе. Варианты перестановок у нас были, но не получилось. То, что мы сделали – оптимальный вариант.

– Кто точно уходит?

– По Илье Набокову мы разговариваем, делаем всё возможное, чтобы он остался. Ситуация непростая, но у нас есть диалог. Надеемся, что всё получится. У нас точно не будет Борны Рендулича. Он не смог перестроиться. Были проблемы с забитыми голами, когда его меняли, были планы на него. Но не получилось – ему надо было набрать форму, стиль не подошёл. Такое бывает, к сожалению, — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.