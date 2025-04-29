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Спортивный директор «Металлурга» рассказал о работе с платёжной ведомостью клуба

Спортивный директор «Металлурга» рассказал о работе с платёжной ведомостью клуба
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о работе с платёжной ведомостью клуба.

– Планирует ли «Металлург» предпринять решительные действия с целью скорректировать платёжную ведомость?
– Рассматриваем все варианты, это лежит на повестке дня. У нас потолок стал чуть поменьше, учитывая бонусную систему. Но это наша работа. Время есть, но его немного, — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил омскому «Авангарду» в серии из шести матчей (2-4).

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