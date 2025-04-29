«Металлургу» не хватило мощи, мяса? Кормят нас нормально». Разин — об итогах сезона

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвёл итоги сезона для магнитогорской команды.

– Согласитесь ли, что команде не хватило мощи, мяса?

– Кормят нас нормально, мясо всегда докладывают. Нам не хватило двух голов в овертайме. Забей их, все бы забыли про мясо и говорили только о рыбе. Не вижу проблемы, что у нас нет габаритных центров. В том году доказали, что можем выигрывать, победили достаточно уверенно. В этом не хватило чуть-чуть. Результат неудовлетворительный, но выиграй мы в Уфе, когда вели 4:2 и проиграли 4:6, а я потом сказал про искусственный интеллект – та игра перевернула ход всего сезона. Обыграй мы Уфу, у нас бы сейчас была совсем другая сетка. Нам не хватило чуть-чуть – не звёзд, а удачи. Не забывайте, что мы начали плей-офф без Юрова. С его игрой у нас совсем другая команда была. Да, хочется усилиться. Но Ткачёв, Буше? Люди получают треть зарплаты от команды. А кем ещё играть-то? — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.