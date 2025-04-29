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Разин: «Металлург» хотел взять определённых людей, может, не тех, кого взяли

Разин: «Металлург» хотел взять определённых людей, может, не тех, кого взяли
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал об изменениях в магнитогорском клубе по ходу сезона.

«Если вы думаете, что мы ничего не хотели поменять по ходу сезона, вы ошибаетесь. Были варианты по ходу сезона, но они не получились. Хотели взять определённых людей. Может, не тех, кого взяли. С тем же Рендуличем можно признать ошибку. Но других вариантов усилиться просто не было. У нас была хорошая команда. В «гладком» чемпионате мы заняли третье место, играя без четырёх ведущих нападающих. Мы вышли достойно из ситуации. Никто бы не удивился, если бы была другая сетка. Но если бы да кабы. В сентябре я считал, что у нас хорошая команда, которая способна выиграть кубок», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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