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Директор «Металлурга» объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба

Директор «Металлурга» объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба
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Директор «Металлурга» Алексей Жлоба объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба. Сергея Гомоляко на данном посту сменил Евгений Бирюков.

– Замена спортивного директора не была связана с плохим началом сезона. Сергей Гомоляко принял определённое решение, мы с ним расторгли контракт, Евгений Бирюков зашёл в клуб. Сейчас мы работаем, чтобы в следующем году показать другие результаты.

– Гомоляко говорил, что это не его решение.
– Я ж не сказал, что это его решение. Мы с ним расторгли контракт по определённым причинам. Мы это всё проговаривали уже, — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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