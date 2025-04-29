Директор «Металлурга» объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба. Сергея Гомоляко на данном посту сменил Евгений Бирюков.

– Замена спортивного директора не была связана с плохим началом сезона. Сергей Гомоляко принял определённое решение, мы с ним расторгли контракт, Евгений Бирюков зашёл в клуб. Сейчас мы работаем, чтобы в следующем году показать другие результаты.

– Гомоляко говорил, что это не его решение.

– Я ж не сказал, что это его решение. Мы с ним расторгли контракт по определённым причинам. Мы это всё проговаривали уже, — передаёт слова Жлобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.