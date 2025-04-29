Евгений Бирюков рассказал, что не получилось у нападающего Уилсона в «Металлурге»

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков объяснил причины обмена нападающего Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».

– Что не получилось у Уилсона?

– Обмен произошёл, потому что у нас мог быть ещё один вариант, нужны были деньги под потолком. Бывает такое, что игрок не заходит. Это не говорит, что он плохой игрок. Тут своя система, игроки. Там у него сложились хорошие отношения, много иностранцев, они играют вместе. Видел много примеров, когда игроки хорошего уровня не попадают в команду. Расстались, потому что у нас были договорённости, которые по некоторым причинам не срослись, — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.