Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Бирюков рассказал, что не получилось у нападающего Уилсона в «Металлурге»

Евгений Бирюков рассказал, что не получилось у нападающего Уилсона в «Металлурге»
Комментарии

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков объяснил причины обмена нападающего Скотта Уилсона в «Салават Юлаев».

– Что не получилось у Уилсона?
– Обмен произошёл, потому что у нас мог быть ещё один вариант, нужны были деньги под потолком. Бывает такое, что игрок не заходит. Это не говорит, что он плохой игрок. Тут своя система, игроки. Там у него сложились хорошие отношения, много иностранцев, они играют вместе. Видел много примеров, когда игроки хорошего уровня не попадают в команду. Расстались, потому что у нас были договорённости, которые по некоторым причинам не срослись, — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Директор «Металлурга» объяснил, с чем была связана замена спортивного директора клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android